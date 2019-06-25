Антимонопольний комітет допоміг знизити ціни на ліки, хоча вони досі завищені, – ЗМІ

Через монопольні зловживання українці досі переплачують щонайменше 10%.

Сума коштів, які українці щорічно спрямовують на покупку ліків, рівняється приблизно 65 млрд грн. Про це повідомляє "5 канал".

При цьому, за словами юридичного експерта Андрія Гука, великий вплив на кінцеву вартість препаратів зчинив Антимонопольний комітет, який сприяв зниженню їх вартості.

"Можна відзначити дуже серйозні успіхи впливу на фармацевтичний ринок, за цінами на ліки. Там дуже велика робота проведена Антимонопольним комітетом. Це стосується відносин в ланцюжку від виробника до дистриб'ютора, імпортера, аптечних мереж та кінцевого споживача. І тут Антимонопольний відіграв велику роль, і є багато штрафів, є певні успіхи. Звичайно, є ситуації, де фармкомпанії відстояли свою позицію, але в цілому на ринок Антимонопольний комітет вплинув дуже сильно", – заявив Гук.

Водночас, у матеріалі вказується, що через монопольні зловживання українці досі переплачують щонайменше 10%. Тому АМКУ продовжує наводити порядок у цій сфері. Проте нереформовані суди часто стають на бік бізнесу – скасовують рішення комітету.