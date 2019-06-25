13:42
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Антимонопольний комітет допоміг знизити ціни на ліки, хоча вони досі завищені, – ЗМІ

      40 Читать новость на русском
      АМКУ
      АМКУ / 5.ua

      Через монопольні зловживання українці досі переплачують щонайменше 10%.

      Сума коштів, які українці щорічно спрямовують на покупку ліків, рівняється приблизно 65 млрд грн. Про це повідомляє "5 канал".

      При цьому, за словами юридичного експерта Андрія Гука, великий вплив на кінцеву вартість препаратів зчинив Антимонопольний комітет, який сприяв зниженню їх вартості.

      "Можна відзначити дуже серйозні успіхи впливу на фармацевтичний ринок, за цінами на ліки. Там дуже велика робота проведена Антимонопольним комітетом. Це стосується відносин в ланцюжку від виробника до дистриб'ютора, імпортера, аптечних мереж та кінцевого споживача. І тут Антимонопольний відіграв велику роль, і є багато штрафів, є певні успіхи. Звичайно, є ситуації, де фармкомпанії відстояли свою позицію, але в цілому на ринок Антимонопольний комітет вплинув дуже сильно", – заявив Гук.

      Водночас, у матеріалі вказується, що через монопольні зловживання українці досі переплачують щонайменше 10%. Тому АМКУ продовжує наводити порядок у цій сфері. Проте нереформовані суди часто стають на бік бізнесу – скасовують рішення комітету.

      blog_ava
      Які країни проголосували "за" повернення Росії в ПАРЄ
      сьогодні
      18619
      Теги: Новини України АМКУ Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      сьогодні , 13:30 Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      Віталій Шабунін 184
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      25396
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      24 червня , 11:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      сьогодні , 12:30 Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      Сергій Лещенко 754
      Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      сьогодні , 12:00 Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      81
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук