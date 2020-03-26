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      Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      -
      Проти торгових мереж АМКУ відкрило справу / Фото 24 каналу

      Через суттєве зростання цін на продукти в умовах карантину Антимонопольний комітет відкрив справу. Стосується вона низки торгових мереж і постачальників у Києві.

      Справу почали проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів столиці. Про це голова Київського обласного відділення Олексій Хмельницький повідомив у фейсбуці.

      Раніше Зеленський розповів, що буде з цінами на продукти та як каратимуть спекулянтів

      У випадку встановлення факту порушення законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

      Так, сьогодні розпочали справу проти таких компаній і постачальників: 

      Торгові мережі:

      • NOVUS,
      • Ашан,
      • METRO Cash & Carry Ukraine,
      • Сільпо,
      • BILLA,
      • АТБ-Маркет,
      • VARUS,
      • ЕКО маркет,
      • Велика Кишеня,
      • Велмарт

      Компанії – постачальники:

      • ТОВ "Світ овочів",
      • ТОВ "Гала Фудз",
      • ТОВ "Саркара-Груп",
      • ТОВ "Овочевий край",
      • ТОВ "Август-Кий",
      • ТОВ "Агроінвест-Логістик",
      • ТОВ "Агро-Овен",
      • ТОВ "Брокінтерком",
      • ТОВ "Перспектива",
      • ТОВ "Зовнішторгресурс",
      • ТОВ "Агробізнесвектор",
      • ПП "Інтер овочі",
      • ТОВ "Аттуаль",
      • ТОВ "Елітпрайм",
      • ТОВ "Авега-2018".

      Спеціалісти Відділення тиждень моніторили ціни товарів у магазинах і продовжують це робити надалі. Також усім постачальникам і торговим мережам надіслані вимоги про те, що вони мають надати інформацію про свої закупівлі та встановлення відпускних цін.

      Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку,
      – зазначив Хмельницький.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Торгівля Ціни Ціни на гречку Карантин в Україні 2020 АМКУ
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