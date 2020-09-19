Крим випередив усі регіони Росії за темпами зараження COVID-19 у серпні. Статистика уряду РФ свідчить, що захворюваність на вірус на півострові зросла на 149%, на 3 місці в антирейтингу – Севастополь.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: У Ростові-на-Дону 7 кримських татар визнали винними в участі у діяльності "Хізб ут-Тахрір" – організації, яку в Росії визнали терористичною. Міністерство закордонних справ України засудило рішення суду РФ. Підконтрольна Кремлю влада Криму буде намагатися викликати дощі на півострові штучним шляхом. Вони хочуть обстрілювати хмари зі спеціально перегнаного з РФ літака. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.