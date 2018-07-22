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Антисемітські написи невідомі написали на стінах будинків у Одесі

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В Одесі на будинках з'явилися антисемітські написи
В Одесі на будинках з'явилися антисемітські написи / ГУ НП / Колаж 24 канал

22 липня у Приморському районі Одеси на будівлях було виявлено написи антисемітського змісту. Поліція наразі з'ясовує причини та обставини їхньої появи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції у Одеській області.

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"Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", – додають правоохоронці.

Також у поліції оприлюднили фото цих антисемітських написів. Зокрема, на кадрах видно написи "Смерть ж**ам" і "Убий ж**а".

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що уночі проти 22 липня в Одесі на вулиці Балківській біля одного із житлових будинків горіли автомобілі.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини євреї
Джерело: 24 канал
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