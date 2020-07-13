Ввечері 12 липня мережу сколихнула новина про жахливу ДТП на на Старообухівській трасі біля Козина: загинули двоє дорослих та двоє дітей. Одразу ж з'явилася інформація про чоловіка Антона Желепу, який був за кермом Mercedes і врізався у авто загиблих.

За інформацією поліції Києва, водія затримали одразу ж на місці аварії, розпочате кримінальне провадження. 24 канал зібрав в одному матеріалу усі попередні дані, що наразі відомі про ймовірного винуватця смерті цілої родини – Антона Желепу.

Детальніше про ДТП біля Козина на Київщині: п'яний водій вбив цілу родину, зокрема двох дітей – відео, фото

Що відомо про водія

В інтернеті того ж вечора після ДТП з'явилося відео, як патрульні тестують на місці трагедії водія Mercedes. Один з правоохоронців називає його дані: Желепа Антон Михайлович, який народився 17 березня 1981 року.

Дивіться відео від очевидців про затримання водія

24 канал знайшов сторінки Желепи у соцмережах, контактні дані з яких збігають із тими, які озвучив правоохоронець на місці аварії. Вони неактивні, пости, які можуть переглядати сторонні особи, датуються 2016 роком.

У твіттері чоловік зареєструвався у 2015 році та майже не користувався стрічкою.



Сторінка Желепи є неактивною / Скриншот



Інформації про те, чи має Желепа дітей, знайти не вдалося, однак є фото на тлі візка / Фото зі сторінки у соцмережі

Викрадений Mercedes

За інформацією спільноти "Київ Оперативний", Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали у розшук, як викрадений.

Судимості Желепи

На своїй фейсбук-сторінці журналіст Василь Крутчак написав про конкретні статті, за якими Желепа вже був раніше судимий.

13 листопада 2007 року Печерським районним судом міста Києва за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень) до 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки;

27 вересня 2010 року Васильківським районним судом Київської області за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвели до смерті) до 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком 3 роки.

Тим часом видання OBOZREVATEL, посидаючись на дані з Єдиного реєстру судових рішень, повідомляє: є ще три справи щодо Желепи, які розглядалися в Дарницькому районному суді Києва.

У 2016 році розгляд стосувався дрібного хуліганства . Тоді чоловік відзначився хамською поведінкою в присутності дітей, чіплявся до перехожих і розбив скло дверей в кіоск, погрожуючи спалити його. За це він отримав покарання у вигляді громадських робіт строком на 40 годин, а також був оштрафований на 275 грн.

. Тоді чоловік відзначився хамською поведінкою в присутності дітей, чіплявся до перехожих і розбив скло дверей в кіоск, погрожуючи спалити його. За це він отримав покарання у вигляді громадських робіт строком на 40 годин, а також був оштрафований на 275 грн. Восени 2019 року він був фігурантом кримінальної справи за побиття чоловіка. Суд постановив стягнути з нього матеріальну шкоду в розмірі 9,7 і 14 тисяч грн.

Суд постановив стягнути з нього матеріальну шкоду в розмірі 9,7 і 14 тисяч грн. У 2020 році суд розглядав справу про вчинення домашнього насильства.

Тоді ж у фейсбук-спільноті Київ Оперативний з'явилося відео, як у 2018 році чоловік, схожий на Желепу, чіплявся до перехожий, лаявся та зачіпався. Очевидці і жителі мікрорайону, у якому він живе, підтвердили слова про те, що це саме він.

Що відомо про загиблих і стан потерпілих