За словами Альмодовара, Бандерасу було заборонено розголошувати подробиці про фільм до певної дати, але він порушив цю заборону.

"Він не витерпів, і я можу зрозуміти його: через цей фільм йому довелося відкласти повернення на Бродвей і відмовитися від декількох інших ролей", — цитує слова режисера видання.

Антоніо Бандерас знімався в декількох фільмах Альмодовара в 1980-х роках. Останній раз він співпрацював з режисером більше 20 років тому, зігравши роль психопата Ріккі у фільмі "Зв’яжи мене!" (1989). Вважається, що саме ця роль стала для Бандераса визначальною і зробила його популярним.

Планувалося, що в новому фільмі Альмодовара також зіграє Пенелопа Крус, проте режисер розповів, що з часом відмовився від цієї думки.

"У міру того як я складав цю історію, я все більше розумів, що це не її роль. Нічого страшного в цьому немає, тому що у мене ще багато ролей для неї", — заявив він.

Зйомки "Шкіри, в якій я живу" почнуться вже влітку 2010 року. Центральною темою фільму є помста — за сюжетом якийсь пластичний хірург мстить людині, яка згвалтувала його дочку.

Як очікується, більш докладно про свій новий фільм Альмодовара розповість на Каннському кінофестивалі, який розпочнеться 12 травня.