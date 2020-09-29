Авіакатастрофа АН-26: скільки аналогічних літаків досі у небі
Станом на 2020 рік в Україні експлуатують 53 літаки Ан-26 та його модифікацій. Аналогічний літак розбився 25 вересня поблизу Чугуєва.
Найстаршому такому літаку – 48 років і 5 місяців, наймолодшому – 35 років та 1 місяць. Про це розповіли у ДК "Антонов".
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24 екземпляри експлуатують у цивільній авіації та 29 — у державній. Їхнє технічне обслуговування відбувається відповідно до регламенту після близько 500 літальних годин.
Регламент передбачає такі різновиди обслуговування:
- оперативне технічне обслуговування;
- періодичне технічне обслуговування;
- технічне обслуговування при зберіганні літака;
- сезонне технічне обслуговування;
- спеціальне технічне обслуговування.
Саме ДК "Антонов" приймає рішення про можливість подовження ресурсів та строків служби планера літака. Загалом літакам Ан-26 можуть експлуатуватися до 50 років.
У ДК "Антонов" наголосили, що вони постійно працюють над модернізацією, поновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 та Ан-74.
Що відомо про катастрофу з Ан-26
- Військовий літак Ан-26 розбився 25 вересня поблизу міста Чугуїв. На борту літака перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.
- На жаль, 26 людей загинуло. Курсант, який вижив, наразі перебуває у лікарні. Його стан покращився.
- Вранці 27 вересня рятувальники завершили усі роботи на місці трагедії.
- Наразі слідство перевіряє такі версії причин авіакатастрофи: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.