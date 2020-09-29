Станом на 2020 рік в Україні експлуатують 53 літаки Ан-26 та його модифікацій. Аналогічний літак розбився 25 вересня поблизу Чугуєва.

Найстаршому такому літаку – 48 років і 5 місяців, наймолодшому – 35 років та 1 місяць. Про це розповіли у ДК "Антонов".

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24 екземпляри експлуатують у цивільній авіації та 29 — у державній. Їхнє технічне обслуговування відбувається відповідно до регламенту після близько 500 літальних годин.

Регламент передбачає такі різновиди обслуговування:

оперативне технічне обслуговування;

періодичне технічне обслуговування;

технічне обслуговування при зберіганні літака;

сезонне технічне обслуговування;

спеціальне технічне обслуговування.

Саме ДК "Антонов" приймає рішення про можливість подовження ресурсів та строків служби планера літака. Загалом літакам Ан-26 можуть експлуатуватися до 50 років.

У ДК "Антонов" наголосили, що вони постійно працюють над модернізацією, поновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 та Ан-74.

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