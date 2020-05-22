Апарати штучної вентиляції легень від Vodafone Україна доставлені до українських шпиталів

У рамках кампанії допомоги країні у боротьбі з COVID-19 Vodafone Україна забезпечив апаратами ШВЛ 4 опорні лікарні у Львові, Луцьку, Житомирі та Харкові.

Сьогодні медичне обладнання доставлено до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні. Напередодні 3 інші апарати були передані Львівській обласній інфекційній лікарні, Лікарні № 1 Житомирської міської ради та Волинській обласній інфекційній лікарні.

Колектив КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" сьогодні отримав дуже необхідний для роботи відділення інтенсивної терапії апарат штучної вентиляції легень експертного класу. Усім колективом нашої лікарні щиро дякуємо благодійнику та небайдужій компанії Vodafone Україна за допомогу у цей непростий час,

– зазначив керівник шпиталю Руслан Морочковський.

Апарати штучної вентиляції легень було замовлено та придбано безпосередньо у німецької компанії-виробника ще у березні цього року. Натомість через великий попит на якісне медичне обладнання та через європейські квоти щодо експорту медичної апаратури, ШВЛи прибули в Україну лише на початку цього місяця.

Рішення нашої компанії закупити для українських лікарень апарати штучного дихання – було миттєвим. Натомість довшим виявився термін їх очікування та транспортування з Німеччини. Проте сьогодні ШВЛ-и вже в опорних лікарнях Львова, Луцька, Житомира та Харкова і, сподіваюсь, слугуватимуть надійною підтримкою нашим героям-лікарям, що рятують хворих від вірусу та пневмонії,

– розповідає Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Покупка медичних апаратів, їх транспортування безпосередньо до медичних закладів відбувалось у співпраці з Українською Біржою Благодійності. Також фахівці УББ допомогли з вибором лікарень, яким найбільш необхідні апарати штучної вентиляції легень.

"Від самого початку світової пандемії українська медицина знаходилася у скрутному становищі: постійна нестача ліків, потік хворих, застаріле медичне обладнання, яке лікувало ще наших бабусь з дідусями. За таких обставин шансів впоратися з COVID-19 зовсім не лишалося. Але саме тоді своє плече медикам та благодійним фондам підставив великий і відповідальний бізнес! Завдяки Vodafone Україна ми можемо бути певними, що придбані апарати ШВЛ тільки найближчим часом врятують десятки українців, а у перспективі – сотні. Допомагати – це вибір. Компанія Vodafone зробила дуже благородний вчинок", – коментує Ірина Гуцал, директорка Української Біржі Благодійності.

Загалом Vodafone Україна спільно із акціонером – групою компаній NEQSOL Holding – виділила 33 млн гривень для допомоги та підтримки лікарень та лікарів нашої країни. Також Vodafone запустив та подовжує впроваджувати ініціативи, спрямовані на підтримку України та українців під час карантину. Попередньо внесок компанії у якості соціальної підтримки оцінюється у суму близько 30 млн гривень. Таким чином, загальна сума допомоги на сьогодні складає 63 млн гривень.

Серед реалізованих ініціатив Vodafone Україна: нарахування медичним працівникам по 10 Гб мобільного інтернету і 1000 хвилин для дзвінків на номери всіх операторів в Україні, включаючи міські мережі; забезпечення безкоштовним безлімітним зв’язком у роумінгу групи лікарів, які літали на допомогу в Італію.

На час карантину Vodafone Україна надала своїм клієнтам в Україні безкоштовний безлімітний доступ до популярних месенджерів і соціальних мереж Online Pass – щоб підтримати можливість залишатися на зв'язку, незважаючи на введені обмеження, а також до низки освітніх і розважальних сервісів. В рамках підтримки проєкту "Всеукраїнська школа online" відкрито вільний доступ до трансляцій уроків через сервіс VodafoneTV.

На початку карантину, за погодження Міністерства закордонних справ України, оператор поінформував своїх клієнтів, які перебували у роумінгу, про майбутнє закриття кордону України і поповнив їх рахунки на 100 грн, щоб дати можливість абонентам Vodafone залишатися на зв'язку до повернення в країну, а також вчасно отримувати актуальну життєво важливу інформацію. Аби підтримати місцеві бюджети керівництво Vodafone Україна прийняло рішення відмовитися від податкових пільг, передбачених законом №3220.