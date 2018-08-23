App Store заблокував російський додаток через роботу в анексованому Криму

Магазин додатків App Store видалив російський додаток сервісу онлайн-бронювання житла "Суточно.ру". Причина в тому, що додаток пропонував квартири зокрема й в анексованому Криму.

Про це пише російський "Интерфакс".

"Через App Store йшло близько 10% бронювань. Додаток видалили з магазину. Нам прийшов лист з посиланням на американське законодавство, де йдеться про накладені санкції на Крим, тому ми розуміємо, що такі дії пов'язані саме з Кримом. В цілому, в літній період на Крим у нас припадає близько 22% бронювань", – повідомив співрозмовник агентства.

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Сервіс "Суточно.ру" спочатку працював як сайт оголошень, та рік тому став повноцінним сервісом бронювання. Додаток російської компанії в App Store запустили на початку 2015 року. За даними сервісу, активних користувачів там було близько 100 тисяч.

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