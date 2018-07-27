Apple працює над "революційною" зарядкою
Компанія Apple працює над створенням нового "революційного" зарядного пристрою, яка дасть змогу заряджати iPhone прямо від iPad або MacBook.
Apple вже запатентувала нову технологію.
Як сказано у патенті, ця нова технологія дає змогу одному пристрою поповнювати заряд іншого. При цьому заряджання відбувається на відстані. Наприклад, iPhone з низьким зарядом можна почати живити від MacBook з достатнім для використання зарядом.
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Однак, коли зарядка з’явиться у продажі поки невідомо. Наразі Apple має провести тестування.
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Джерело: 24 Канал
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