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Apple працює над "революційною" зарядкою

163 Читать новость на русском
Apple працює над революційною зарядкою
Apple працює над революційною зарядкою / poisk.zp.ua

Компанія Apple працює над створенням нового "революційного" зарядного пристрою, яка дасть змогу заряджати iPhone прямо від iPad або MacBook.

Apple вже запатентувала нову технологію.

Як сказано у патенті, ця нова технологія дає змогу одному пристрою поповнювати заряд іншого. При цьому заряджання відбувається на відстані. Наприклад, iPhone з низьким зарядом можна почати живити від MacBook з достатнім для використання зарядом.

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Однак, коли зарядка з’явиться у продажі поки невідомо. Наразі Apple має провести тестування.

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Теги: Техно Apple Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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