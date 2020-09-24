У свіжому випуску "Є питання" за 24 вересня – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вмовляв депутатів не виносити постанову про створення ТСК щодо вагнерівців у зал для голосування. На переконання експерта Інституту майбутнього Івана Ступака, тимчасову слідчу комісію у справі щодо вагнерівців навряд створять.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Київський окружний адміністративний суд вирішив, що у Верховній Раді формально немає коаліції, а Конституційний суд буквально наступного дня оголосив, що президент Зеленський розпустив Верховну Раду у конституційний спосіб. Дивіться повний випуск "Є питання" за 24 вересня 2020: відео