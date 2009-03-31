Аравійська нафта

"Нафтогаз" видобуватиме вуглеводні в аравійській пустелі.

29 березня НАК розпочав буріння першої пошукової свердловини на території емірату Эль-Фуджайра. Роботи проводяться в рамках угоди про розподіл продукції, укладеної ще у 2005 році між місцевою владою, "Нафтогазом" та спільним підприємством "Naftogaz Middle East лімітед".Як уже повідомлялося, згідно з ним, українська компанія розроблятиме поклади нафти і газу на чотирьох блоках оманської затоки. Буріння першої свердловини глибиною 5 з половиною кілометрів, коштуватиме НАК близько 30 мільйонів доларів. Скільки саме блакитного палива і конденсату залягає у місці розвідки - стане відомо лише після того, як "Нафтогаз"пробурить ще одну свердловину. В цілому, геологорозвідувальні заходи НАК планує завершити за 4 роки.Зауважимо, видобування вуглеводнів у арабських еміратах - не єдиний закордонний проект української компанії. Як уже повідомлялося, наприкінці лютого "Нафтогаз"завершив буріння першої розвідувальної свердловини і наразі качає нафту у західній пустелі Єгипту. Вже до кінця поточного року НАК вийде на комерційний рівень видобування і почне реалізацію вуглеводнів у цій країні.