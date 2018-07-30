Арбітра матчу за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар" суворо покарали
Комітет арбітрів ФФУ відсторонив від роботи головного арбітра зустрічі за Суперкубок України Костянтина Труханова.
Причина – помилки при суддівстві у матчі за Суперкубок України. Йдеться про видалення захисника "Шахтаря" Ісмаїлі і ще низку епізодів. Термін дискваліфікації – 4 матчі.
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Як повідомила програма "Великий футбол", Труханов надіслав рапорт про матч "Динамо" – "Шахтар" тільки 23 червня, хоча повинен був зробити це на наступний день після матчу за Суперкубок, який відбувся 21 червня.
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Джерело: 24 Канал
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