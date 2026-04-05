Російський танкер дрейфує в Середземному морі: ЗМІ пишуть про загрозу вибуху

Російський газовоз Arctic-Metagaz із десятками тисяч тонн скрапленого природного газу неконтрольовано дрейфує у Середземному морі після вибуху на борту. Суднам рекомендували триматися подалі через ризик масштабної катастрофи.

На борту судна ще залишаються неушкоджені резервуари, які містять газ. Про це повідомляє Le Monde.

Що відомо про ситуацію із російським танкером в Середземному морі?

Судно зазнало пошкоджень після вибуху та пожежі 3 березня – у корпусі утворилася велика пробоїна на рівні ватерлінії. Танкер перевозив близько 60 тисяч тонн скрапленого природного газу із Мурманська до Порт-Саїда. Через загрозу затоплення екіпаж із приблизно 30 осіб евакуювали.

Після інциденту судно дрейфувало поблизу узбережжя Італії, а згодом – у бік Лівії. Спроба взяти його на буксир завершилася невдачею – трос обірвався, і танкер знову залишився без контролю. Наразі іншим суднам рекомендують триматися на відстані щонайменше 10 морських миль.

За даними експертів видання, судно може наближатися до району Мальти. Фахівці попереджають, що частина резервуарів із газом залишилася неушкодженою. Скраплений природний газ поступово нагрівається і випаровується, що створює значний ризик нового вибуху. Цей процес може тривати роками.

Зверніть увагу! Причини аварії залишаються невідомими. Серед версій – атака безпілотником, технічна несправність або пошкодження судна раніше. Експерти також не виключають, що танкер можуть навмисно затопити, щоб уникнути розслідування інциденту.

