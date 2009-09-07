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      Arctic Sea віз зброю?

      Фінансові ринки 254

      Російський корабель Arctic Sea, ймовірно, віз до Ірану зброю.

      Як повідомляє британське видання The Sandy Times, сумнозвісне судно транспортувало до Ірану ракетні комплекси С-300 і було перехоплене ізраїльською розвідкою. При цьому видання посилається на джерела у Росії та Ізраїлі. Нагадаємо, за офіційною версією, Arctic Sea перевозив ліс, його захопили пірати, які вимагали викуп. Згодом, внаслідок спецоперації судно звільнили. Натомість, британські газетярі з посиланням на російських військових інформують - розслідування знає про втручання ізраїльської розвідки. Найняті пірати, ймовірно, не були поінформовані про небезпечний вантаж.А для того, аби зірвати доставку зброї до Ірану, підняли шум навколо захоплення Arctic Sea. При цьому Росії дозволили провести операцію з визволення судна, аби не заплямувати свою репутацію. Утім, залишається чимало нез’ясованих моментів. Зв'язок з Arctic Sea втратили наприкінці липня. Впродовж 2-х тижнів висувались різні версії зникнення корабля.Інформацію про цінність вантажу підтверджує і те, що президент Росії Дмитро Медведєв відправив на пошуки судна декілька кораблів Чорноморського флоту та атомні субмарини.
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      Новини за 7 вересня 2009
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