Їх озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, Новіков міг намагатись зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям.

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Також, імовірно, командування не схвалило його розробку – систему протидії безпілотникам. І зрештою, причиною затримання Новікова можуть бути втрати російських операторів дронів під час штурмів на Покровському напрямку.

Що відомо про арешт

Ще 13 вересня російскі пропагандисти та військові блогери повідомили про арешт командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус Донецької народної республіки (ДНР) Володимира Новікова, псевдонім "Бєлий".

Було навіть звернення до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт. Мовляв, Новіков відіграв ключову роль у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки, має три державні ордени за мужність і отримав багато листів від своїх підлеглих з вимогою звільнити його.

Російські військові блогери, кажуть, що Новіков був заарештований після того, як він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям. Саме тому чеченці подали неправдиву скаргу на Новікова – для помсти.

Інший військовий, з оточення Новікова, припустив, що російське військове командування могло не схвалити зусилля Новікова з навчання російських військовослужбовців і засуджених "Шторму-Z" знищення українських безпілотників, через власні кар'єрні амбіції.

Той каже, що Новіков нібито розробив систему протидії безпілотникам "захоплення малого неба" і ця ініціатива суперечить штабному протоколу.

Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

Ще в російській мережі розглядають арешт Новікова у контексті загибелі відомих російських блогерів та операторів безпілотників 87-го окремого стрілецького полку 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади (51-а АК): Дмитра Лисаковського ("Гудвіл") та підполковника Сергія Грицая ("Ернест").

Вони і ще щонайменше 12 інших фахівців загинули на Покровському напрямку 12 вересня.

Що це означає

ISW пише, що ще раніше спостерігав, як російське вище військове командування звільняло і ув'язнювало деяких популярних і ефективних військових командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій і постійних проблем, пов'язаних з російською війною в Україні.

Російське військове керівництво та уряд і далі діють так, аби зменшити кількість частково незалежних військових новаторів, фахівців та командирів для централізації сил.