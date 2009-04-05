В CША триває арешт майна Бернарда Медоффа.

Влада конфіскувала у організатора найбільшої фінансової піраміди 2 яхти, вартість однієї з яких перевищує 2 млн. дол., та будинок у Флориді, який оцінюють в 9,5 млн. дол. Судові виконавці в повному обсязі реалізували рішення суду. Зазначимо, напередодні рішенням Вищого суду штату Коннектикут було заморожено рахунки сім’ї шахрая: двох його синів, дружини та брата, всі вони за інформацією суду, мали те чи інше відношення до інвестиційного фонду Бернарда Медоффа. З цієї ж причини заморозили рахунки ще 5 топ-менеджерів компанії Bernard L. Madoff Investment Securities, яка зараз перебуває на стадії ліквідації. На майно пана Медоффа та його компанії претендують щонайменше 7 тисяч осіб. Управляючим фонду вдалось віднайти на його рахунках близько 1 млрд. дол. Однак, цього замало, щоб розрахуватися з ошуканими вкладниками. Тому виплати планують провести ще за рахунок продажу будинку Медоффа на Мангеттені, заміського дому на Лонг Айленді, що поблизу Нью-Йорка, та іншої нерухомості у Флориді та навіть Франції.