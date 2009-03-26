Арешт наркобарона

У Мексиці впіймали одного з найнебезпечніших наркобаронів.

Ектора Уерту Ріоса затримали мексиканські військові в околицях міста Монтерей, яке розташоване на півночі Мексики. Арешт стався незадовго після опублікування переліку зі 14 найнебезпечніших мексиканських торговців наркотиками. За допомогу у затриманні кожного з цих злочинців влада обіцяє нагороду розміром 2 млн. дол.Про арешт Ектора Ріоса повідомили на прес-конференції, яка відбулася в перший день візиту до Мексики Держсекретаря США Хіларрі Клінтон. Як відомо, Вашингтон бере активну участь у боротьбі з мексиканськими наркокартелями, які постачають наркотики до Америки. Напередодні Президент США Барак Обама оголосив про нову стратегію у боротьбі з контрабандою наркотиків через американо-мексиканський кордон.