Арешт опозиціонера

У Киргизстані заарештували лідера опозиції.

Алікбека Джекшенкулова підозрюють в причетності до вбивства. За даними МВС країни, з пістолета опозиціонера у грудні 2007 року у місті Талас було вбито турецького підприємця. Лідери киргизької опозиції і омбудсмен Турсунбек Акун заявили, що затримання Джекшенкулова має політичну підґрунтя і свідчить про переслідування опонентів чинної влади. Зазначимо, Алікбек Джекшенкулов, колишній міністр закордонних справ Киргизії, очолює опозиційний рух “За справедливість”. Це вже не перша спроба судового переслідування опозиціонера. У січні Джекшенкулову висунули звинувачення у незаконній розтраті коштів на посту глави МЗС.