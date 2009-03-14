Арешт радикалів

Заарештовано 3 підозрюваних у нападі на базу в Північній Ірландії.

Британська поліція заарештувала трьох підозрюваних у нападі на військову базу в Північній Ірландії, в результаті якого загинули двоє військовослужбовців та ще 4 осіб отримали поранення. Наразі затриманих чоловіків, яким 41, 32 та 21 рік допитують. Нагадаємо, минулого тижня угруповання "Справжня ІРА", яка у 1997 році відкололась від Ірландської Республіканської Армії, здійснило напад на військову базу Массерін в північноірландському графстві Антрім.Лише через декілька днів представники іншого радикального угруповання "Спадкоємна ІРА" застрелили полісмена Стівена Керола. Хвиля насильства в Північній Ірландії породила побоювання про пожвавлення сепаратистських рухів у цій частині Об'єднаного королівства.