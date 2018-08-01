Арешт українських хакерів у США: стали відомі імена

Міністерство юстиції США підтвердило інформацію про затримання та арешт трьох громадян України за підозрою у причетності до хакерського угруповання Fin7, також відомого як Carbanak. Арештовані перебувають під вартою у зв'язку із звинуваченнями, поданими до окружного суду США в Сіетлі.

Про це мовиться у заяві на сайті Мін'юсту США.

24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що прокурори США домоглися арештів кількох українців, обвинувачених у викраденні масивів номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу. Підозрювані є членами хакерської банди Carbanak.

Три ключових члена складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою,

– мовиться у повідомленні Мін’юсту США.

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У відомстві назвали імена арештованих осіб: громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копак (30 років).

Українці Мін’юсті США уточнили, що ці особи підозрюються у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів: потім хакери продавали дані за викуп.

Тільки у США Fin7 зламала комп'ютерні мережі компаній у 47 штатах і в окрузі Колумбія, викравши понад 15 мільйонів записів про клієнтські картки,

– мовиться у повідомленні відомства.

Кожному із затриманих пред'явлено звинувачення у 26 випадках кримінальних правопорушень, зокрема за змовою, шахрайством у мережі, зломом комп'ютерів, шахрайством з пристроєм доступу і крадіжками особистих даних.