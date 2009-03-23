Арешти опозиціонерів у Грузії.

Там затримано щонайменше 12 членів партії Демократичний рух - Єдина Грузія, який очолює колишній спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. Про це інформує радіо Свобода. Прихильникам Бурджанадзе закидають незаконне зберігання зброї.Крім того повідомляють про арешт і двох членів іншої опозиційної партії - Народний рух за порятунок Грузії. Їх підозрюють у підготовці антиурядової змови. Пані Бурджанадзе уже відреагувала на такі дії грузинських правоохоронців. Вона звинуватила владу у репресіях та спробах завадити опозиційним акціям протесту. Демонстрації з вимогою відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі заплановано на 9 квітня.