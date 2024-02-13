Політика помітили журналісти "Української правди". Арестович прогулювався у компанії невідомого чоловіка в районі Монте Карло, де розташоване казино.

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На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак "перемоги". А потім починає попереджати, що за зйомку загрожує кримінальне переслідування.

Арестович засвітився в Монако: відео

Як Арестович виїхав за кордон

Раніше NGL.media оприлюднив розслідування про виїзд екс-радника Офісу президента з країни. За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон з допомогою листу від української розвідки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався. Втім, не цього разу. Про що власне свідчить відео з Монако.

У ГУР згодом заперечили, що надавали Олексію Арестовичу листи чи будь-які інші документи для виїзду за кордон.

Зауважте. Уже після виїзду з країни Арестович встиг зробити низку скандальних заяв, у яких закликав укласти мир між Україна та Росією, а потім подати спільний позов проти Заходу, оскільки ті країни "нам винні".