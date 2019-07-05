Аргентина – Чилі: букмекерський прогноз на матч за третє місце Кубку Америки
Аргентина з Чилі зустрінуться у матчі за третє місце Кубку Америки. Команди позмагаються за бронзу у головному футбольному турнірі серед національних збірних Південної Америки.
Бронзові медалі Кубка Америки розіграють Аргентина і Чилі.
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Цікаво, що саме ці команди попередні два турніри грали у поєдинку за золото.
• 1,82 – коефіцієнт на тріумф Аргентини;
• 5,1 – коефіцієнт, що вікторію відсвяткує Чілі;
• 3,62 – коефіцієнт на нічию.
Букмекерський прогноз на матч Аргентина – Чілі
Коефіцієнт на те, що Аргентина переможе в основний час, або ж за підсумками екстра-таймів чи серії пенальті – 1,44. Бронзу виборе суперник — 2,93.
Матч за третє місце Кубку Америки
Хто стане призером Копа Америки 2019 року дізнаємось вже зовсім скоро. Малий фінал стартує 6 червня о 22:00.
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