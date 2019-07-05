10:59
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Матч дня
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Аргентина – Чилі: букмекерський прогноз на матч за третє місце Кубку Америки

      Матч дня 82 Читать новость на русском

      Аргентина з Чилі зустрінуться у матчі за третє місце Кубку Америки. Команди позмагаються за бронзу у головному футбольному турнірі серед національних збірних Південної Америки.

      Бронзові медалі Кубка Америки розіграють Аргентина і Чилі.

      Читайте також: Чилі – Перу: прогноз букмекерів на матч

      Цікаво, що саме ці команди попередні два турніри грали у поєдинку за золото.

      1,82 – коефіцієнт на тріумф Аргентини;
      5,1 – коефіцієнт, що вікторію відсвяткує Чілі;
      3,62 – коефіцієнт на нічию.


      Букмекерський прогноз на матч Аргентина – Чілі

      Коефіцієнт на те, що Аргентина переможе в основний час, або ж за підсумками екстра-таймів чи серії пенальті – 1,44. Бронзу виборе суперник — 2,93.


      Матч за третє місце Кубку Америки

      Хто стане призером Копа Америки 2019 року дізнаємось вже зовсім скоро. Малий фінал стартує 6 червня о 22:00.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      blog_ava
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні
      5605
      Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Аргентина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      сьогодні , 10:11 Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      Олексій Чибісов 143
      Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти
      сьогодні , 08:50 Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти
      Артем Овдієнко 2395
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      757
      Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      сьогодні , 08:12 Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      5271
      5 років звільнення Слов'янська і Краматорська: як це було та чому це важливо
      сьогодні , 07:01 5 років звільнення Слов'янська і Краматорська: як це було та чому це важливо
      Євгенія Мазур 2201
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук