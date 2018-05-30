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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Аркадій Бабченко живий

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Аркадій Бабченко живий
Аркадій Бабченко живий / Facebook

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий.

Про це під час брифінгу у Києві 30 травня повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко прийшов на брифінг СБУ.

Голова СБУ попросив його вийти в зал.

Шановні друзі, я мав би зараз висловити глибокі співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я навпаки хочу привітати його родину, увесь світ, який спостерігає за цим дійством, і привітати Аркадія Бабченка з його третім днем народження. Аркадію, в студію,
– такі слова Грицака присутні у залі журналісти зустріли оплесками.

Грицак зізнався, що радий, що в залі панують такі емоції.

"Нам вдалось не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього ганебного і цинічного злочину. Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про те, що готується вбивство громадянина РФ Аркадія Бабченка. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією, встановили з ними конфіденційне співробітництво, вони допомогли нам попередити це вбивство, це терористичний акт", – розповів деталі спецоперації Василь Грицак.

Він наголосив, що сам Бабченко був попереджений завчасно, журналіст із родиною перебував під контролем СБУ.

Цю операцію СБУ проводила із дотриманням максимальних заходів конспірації, про неї знали лише ті, хто мав знати… Ми змушені були розіграти в пас бездоганно від початку до кінця саме цю оперативну комбінацію,
– підсумував голова СБУ.

Аркадій Бабченко живий

Бабченко живий/24 Канал

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Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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