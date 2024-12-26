Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на інтерв'ю Богдана Равліковського "Равлика" в ефірі Radio NV.

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Росія почала використовувати сучасну техніку

Як розповів офіцер, на початку року військові помітили в окупантів прилади з тепловізійним спостереженням. Надалі вороги активно розвивалися в технічному плані і вже використовують на полі бою дрони, які працюють через оптоволокно.

Для передачі інформації такий безпілотник використовує не радіохвилю, а світловий промінь, що йде по спеціальному надтонкому кабелю зі скла. Засоби РЕБ не діють на такі дрони.

Росія відправляє на фронт в'язнів і мобілізованих

У 2022 році у полон до ЗСУ потрапляли здебільшого кадрові військові. Але вже у 2023 році Росія поповнювала своє військо колишніми ув'язненими та непідготовленими мобілізованими чоловіками.

На цей момент – це неблагополучні росіяни, які прийшли реабілітуватись перед суспільством, отримати якісь гроші і відзнаки, і таким чином показати, що вони чогось варті у своєму суспільстві. Але (на жаль, напевне) вони цього не отримають, адже здебільшого вони нікому не потрібні,

– сказав Богдан Равліковський.

За словами "Равлика" російський президент Володимир Путін може кидати некваліфікованих військових на передову, ймовірно, для того, щоб отримати якісь рейтинги.

Чи може армія Росії стати слабкішою

Економічні проблеми, які в Росії виникають через санкції, можуть призвести до скорочення військових видатків. Внаслідок цього російська армія буде орієнтуватися переважно на власне виробництво зброї і техніки, а отже скоріш за все буде деградувати.

Нагадаємо, попри використання новітніх технологій, війська Росії мають значні втрати на полі бою. Лише у листопаді на війні загинули майже 46 тисяч російських військових. Рекордною цифрою за один день є 2 030 вбитих окупантів за добу. Також ЗСУ за місяць знищили 307 російських танків, 899 бойових броньованих машин і 884 одиниці артилерії.