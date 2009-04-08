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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Армія в боргах

19:02, 8 квітня 2009 343

Міноборони не може впоратися з боргами по зарплаті.

У армії не вистачає грошей, на виплату зарплатні військовим, але і немає можливості скоротити їх кількість. Борги Міноборони перед вояками зростають щотижня на 3-4 мільйони гривень. Дві третини з цієї суми, каже міністр оборони Юрій Єхануров, припадають на підприємства, які ремонтують техніку. Нині 10 з них міністерство готує до закриття, і ще кілька - до реорганізації. У першому кварталі міністерству на ці потреби виділили з бюджету копійки, у другому - 17 мільйонів з потрібних 200.Юрій Єхануров (міністр оборони України): "Це підприємства, які займаються ремонтом і модернізацією техніки, озброєння і виконують різноманітні послуги. Якщо взяти ці підприємства, вони складають більше 2 третин боргів, ті що займаються ремонтом. Ми зараз займаємось чим. Шукаємо замовлення інших державах. Оскільки на перший квартал держава передбачила 0".Тим не менш, на засіданні уряду вирішили чисельність вітчизняної армії до 31 грудня 2009 року довести до 191 тис осіб, з них - 148 тисяч - військовослужбовці. Щоправда, для посилення бойового потенціалу армії, зокрема, для берегової охорони Військово-морських сил і комплектування бойових частин Об`єднаних сил швидкого реагування, Міноборони хотіло ще більше - 200-тисяч вояків.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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