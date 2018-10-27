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      Арсенал-Київ – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

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      Арсенал – Шахтар дивитися онлайн
      Арсенал – Шахтар дивитися онлайн

      Матч між київським "Арсеналом" та донецьким "Шахтарем" можна буде переглянути на стадіоні. А також по телебаченні і онлайн.

      Матч "Арсенал-Київ" – "Шахтар" буде доступний для перегляду на каналі "Футбол 2". Трансляція на каналі розпочнеться о 16:55, сам матч – о 17:00.

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      О 15:55 на каналі вийде програма "Тур ONLINE", де запрошені гості та експерти даватимуть свої прогнози на матч.

      Також матч "Арсенал-Київ" – "Шахтар" дивитися онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчів на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

      Текстова онлайн-трансляція буде на сайті 24 Каналу. Тут також буде і огляд матчу та відео голів.

      Нагадаємо, матч "Арсенал-Київ" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 27 жовтня. Початок матчу о 17:00.

      Теги: Спорт Футбол Шахтар УПЛ ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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