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      "Шахтар" легко розгромив "Арсенал" у Києві: відеоогляд матчу

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      Арсенал – Шахтар відео голів
      Арсенал – Шахтар відео голів

      У 13-у турі УПЛ донецький «Шахтар» у Києві грав проти місцевого «Арсеналу». Господарі поля нічого не зуміли протиставити «гірникам», програвши з розгромним рахунком. А два голи на рахунку українських гравців «Шахтаря».

      Арсенал-Київ – Шахтар 0:3
      Голи: Алан Патрік, 44, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

      Матч першого кола між цими командами у Харкові закінчився розгромом "канонірів" 3:0. З таким же рахунком на користь "Шахтаря" закінчився і матч у Києві.

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      Варто відзначити, що у цьому матчі "гірники" грали без Тайсона та Марлоса, які травмовані. Також за грою з трибун спостерігав і Мораєс. На місці нападника вийшов Тотовицький. Однак він мало чим запам’ятався у цьому матчі. Натомість дуже активним був Болбат, який діяв на фланзі.

      "Шахтар" одразу захопив ініціативу, і почав тиснути на ворота "Арсеналу". Все, що вдавалося господарям поля – виносити м’яч подалі своїх воріт. і то не завжди.

      Попри постійний тиск, забити "Шахтарю" вдалося лише наприкінці першого тайму. Автором голу став Алан Патрік. Він пробив низом з-за меж штрафного майданчика точно у кут воріт. тут варто відзначити, що м’яч відскочив від газону перед самим воротарем.

      Другий тайм пройшов під диктовку "Шахтаря". Забити вдалося Болбату. Ісмаїлі вдалося уникнути офсайду, і, увійшовши у штрафний майданчик, віддати пас під удар Болбату. Попри чималу кількість гравців "Арсеналу", м’яч пройшов повз них і влетів у сітку воріт.

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      Розгром "Шахтар" оформив завдяки голу з пенальті. Коваленка збили у штрафному майданчику, і сам гравець пробивав з позначки. Сітало вгадав напрям удару, але відбити м’яч не зумів.

      Єдині небезпечні моменти гравці "Арсеналу" створили наприкінці матчу. Однак ударам Фещука бракло влучності.

      "Шахтар" перемагає і залишається на першому місці. "Арсенал" і надалі останній у турнірній таблиці.

      Відеоогляд матчу "Арсенал-Київ" – "Шахтар"

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Арсенал-Київ Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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