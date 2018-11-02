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      Артисти "Дизель Шоу" дадуть перші концерти після смерті Поплавської: відома дата

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      Актори "Дизель Шоу" оголосили тур на початку 2019 року в пам'ять про Марину Поплавську
      Актори "Дизель Шоу" оголосили тур на початку 2019 року в пам'ять про Марину Поплавську / Фото з відкритих джерел

      Гумористи "Дизель Шоу", які 20 жовтня потрапили у жахливу ДТП на Київщині і в якій загинула акторка Марина Поплавська, оголосили дати свого туру, який через аварію перенесли на 2019 рік. Концертні виступи артисти почнуть з Полтави наприкінці січня.

      Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дизель Шоу" в Facebook.

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      "Дорогі глядачі! У черговий раз спасибі вам за слова підтримки і віри в нас. Ви довго чекали цієї інформації і ось нарешті ми можемо повідомити – концерт в Києві в Палаці "Україна" відбудеться 26 лютого 2019 го року", – йдеться у повідомленні.

      Загалом, тур стартує 31 січня у Полтаві. Далі актори дадуть концерти у Харкові, Кременчуці, Черкасах, Білій Церкві, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Мелітополі, Маріуполі, Южноукраїнську, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, а останнім буде 6 березня у Вінниці.

      Концерти ми присвятимо нашій Королеві гумору – Марині Поплавській. Головний хештег цього туру – #МаринаЗнами,
      – додали артисти.

       

       

      Нагадаємо, 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі.

      Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Запальна білявка з "Дизель Шоу" раніше зізнавалась, що поки має накладений гіпс та готується через 2 місяці до операції. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.

      Згодом, у "Дизель Шоу" прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року, а квитки, придбані раніше, будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові. ​

      Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle ДТП з акторами Дизель Шоу Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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