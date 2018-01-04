ArtsLooker опублікував рейтинг українських арт-робіт, які продали на аукціонах у 2017 році

Вже четвертий рік поспіль ArtsLooker формує рейтинг аукціонних продажів українського сучасного мистецтва, що відбулися протягом року. Якщо порівнювати з останніми роками, то ситуація на українському арт-ринку бажає кращого.

Про це повідомляє ArtsLooker.

Варто зазначити, що багато великих метрів українського сучасного мистецтва, які зовсім нещодавно були постійними лідерами рейтингів, а їхні роботи йшли з молотка по декілька десятків тисяч умовних одиниць, так би мовити "залягли на дно". Можливо українські бувалі колекціонери вже наситилися їхніми витворами, а молоді ще не встигли заявити про себе. Не слід забувати також про високу інфляцію гривні та нестабільність в політичному та економічному секторах.

Погано розвивається і тренд колекціонування, серед людей, які в змозі створити цінну колекцію українського сучасного мистецтва. Люди такого типу бажають за краще придбати собі третій новий Range Rover, вартістю в десятки тисяч доларів, який через років десять умовно опиниться на звалищі, а його вартість знеціниться, а ніж сформувати колекцію за цю суму, яка стане гордістю його родини чи компанії і тільки з кожним роком ростиме в ціні.

Було і чимало позитивних моментів у 2017 році. Завдяки галеристам та арт-менеджерам в Україні відбуваються виставки, наші митці стабільно представлені на відомих арт-ярмарках та на міжнародних аукціонах. Також в Україні з'явилися молоді колекціонери, які цікавляться українським мистецтвом, і в міру своїх можливостей готові його підтримувати та розвивати. Отже, є надія, що наступний рік потішить нас набагато кращими аукціонними результатами та культурними подіями.

А зараз вашій увазі пропонуємо поглянути, які автори та роботи увійцшли до аукціонного рейтингу.

10 місце посів Роман Мінін та його робота "LOVE", 2017 року. Її продали у Лондоні 7 грудня 2017 за 7,1 тисячі доларів.

9 місце. Назар Білик та його робота "Space around (Anamorphosis)", 2016 року. Пішла з молотка у Лондоні 7 грудня 2017 за 7,1 тисячі доларів.

8 місце. Роман Мінін, "Human-Alien", 2016 року. Продана у Лондоні 7 грудня 2017 9,25 тисячі доларів.

7 місце. Анатолій Галицький, "Untitled", 2014 року. Продана у Лондоні 7 грудня 2017 за 9,25 тисячі доларів.

6 місце. Роман Мінін, "Килим обіцянок", 2016, тираж 5/5. Пішла з молотка у Лондоні 6 квітня 2017 за 9,95 тисячі доларів.

П'ятірку відкриває Єгор Зігура та його робота "Зрушення свідомості", 2016 року, тираж 1/15. Продана у Лондоні 28 листопада 2017 більше ніж за 13 тисяч доларів.

4 місце. Єгор Зігура, "Колос, що пробуджується", 2016 року, тираж 13/15. Пішла з молотка у Лондоні 6 червня 2017 за понад 12 тисяч доларів.

Трійку лідерів відкриває Дмитро Грек та його робота "Портрет", 2014-2016 років, тираж 2/10. Продана у Лондоні 6 квітня 2017 за 13 тисяч доларів.

Почесне друге місце посів Михайло Деяк та його металевий барельєф "Water", 2017 року. Її продали у Лондоні 7 грудня 2017 за 18,5 тисяч доларів.

Очолює рейтинг аукціонних продажів українського сучасного мистецтва Єгор Зігура та його робота "Колос, що пробуджується", 2016 року, тираж 10/15. Вона пішла з молотка у Нью-Йорку 28 лютого 2017 за 20 тисяч доларів.