Під час відкриття програми у США учасників привітали заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська, віцеконсул Генерального консульства України в Г'юстоні Платон Ярмош і координаторка UA NEXT у США Вікторія Сергійчук, інформує 24 Канал.

В Італії до привітань долучилися посол України в Італії Ігор Брусило, директорка департаменту Мінсоцполітики Діана Ашурова, координаторка Українського освітнього хабу в Італії Анна Гордон (UaMi) та координаторка мережі UA NEXT Марія Шполянська.

Такі програми мають особливе значення: вони допомагають людям здобувати нові знання, розкривати потенціал, знаходити партнерів і будувати сильні спільноти,

– зазначила Ілона Гавронська.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко наголосив на важливості лідерства для розвитку українських громад за кордоном.

"Сильній українській громаді потрібні лідери, які здатні об'єднувати людей, представляти їхні інтереси й доводити спільні справи до результату", – зазначив він.

Чого навчатимуться учасники UA NEXT

До програми можуть долучатися українці віком від 18 років, які прагнуть брати активну участь у житті своїх громад і представляти їхні інтереси. Навчання передбачає п'ять основних напрямів:

Ідентичність та дипломатія . Представлення України, вивчення її історії та культури, міжкультурна комунікація.

. Представлення України, вивчення її історії та культури, міжкультурна комунікація. Права та обов'язки . Практичні аспекти життя в країні перебування, питання працевлаштування та гарантій.

. Практичні аспекти життя в країні перебування, питання працевлаштування та гарантій. Адвокація . Взаємодія з органами влади, муніципалітетами та іншими інституціями.

. Взаємодія з органами влади, муніципалітетами та іншими інституціями. Лідерство та громадська діяльність . Управління проєктами, залучення фінансування та робота з грантами.

. Управління проєктами, залучення фінансування та робота з грантами. Комунікація. Переговори, взаємодія з медіа та протидія дезінформації.

Окрему увагу приділять практичній роботі: під час навчання учасники розроблятимуть власні освітні, культурні, соціальні та молодіжні ініціативи для українських громад у країнах проживання.

Мережа UA NEXT уже об'єднує підготовлені команди в Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та Болгарії. Запуск програми у США та Італії розширює географію проєкту й створює додаткові можливості для співпраці між українськими громадами в різних країнах.

Про проєкт

UA NEXT у США та Італії реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

У США проєкт втілюють у співпраці з Українським освітнім хабом у США. В Італії його реалізацію підтримують Український освітній хаб в Італії, Посольство України в Італійській Республіці та молодіжна асоціація UaMi. Фінансову підтримку надає Central European Initiative (CEI).