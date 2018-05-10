Астрономи випадково зробили знімок молодої екзопланети

Вчені з Лейденського університету випадково помітили маленького "компаньйона" у молодої подвійної зірки CS Cha. Вчені переконані, що ця планета перебуває на стадії росту.

Про це пише Science Alert.

Ця молода планета розташована за 600 світлових років від Землі. Зірка CS Cha перебуває у сузір'ї Хамелеона. Ця зірка – дуже молода, віком від 2 до 3 мільйонів років. Вчені припускають, що ця зірка оточена протопланетним диском пилу і газу. Саме такий диск дослідницька група сподівалася знайти, коли вивчала зірку.

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Однак, при цьому дослідники випадково побачили маленьку крапку світла поза круговим диском.

"Ми підозрюємо, що об'єкт оточений власним пиловим диском. Цей диск блокує велику частину світла, і тому ми навряд чи можемо визначити масу супутника. Значить, це може бути коричневий карлик, а також супер-Юпітер", – розповів астроном Лейденського університету Крістіан Гінскі.

Астрономи змогли показати, що компаньйон рухається разом з бінарною зіркою і перебувають в одній системі. Те, як виглядає супутник зірки і як він сформувався, поки невідомо.

Вчені планують детальніше вивчити зірку і її супутник за допомогою міжнародного телескопа ALMA.

Детальніше вивчити зірку і її супутник допоможе телескоп ALMA