Астронавт NASA зробив вражаючий знімок Чорного моря з космосу

Астронавту NASA Ріку Арнольду вдалося зробити вражаючий знімок Чорного моря з комосу. Фото, яке він зробив крізь ілюмінатор МКС, опубліковано у Twitter.

Астронавт на даний момен перебуває на борту Міжнародної космічної станції.

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Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії. Воно розташовується між масивом Східної Європи на півночі, малою Азією на півдні, Кавказом на сході і Балканським півостровом на заході.



Знімок Чорного моря з космосу