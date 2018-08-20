Астронавт показав фото вулканів, зроблене із космосу

Німецький астронавт Олександр Герст, який зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), зробив фото вулканів Курильських островів крізь ілюмінатор станції.

Знімки він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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"Затоплений світ вогню і льоду. Вулкани ланцюга Курильських островів – страшне нагадування того, що наша планета далека від того, щоб бути статичною", – прокоментував фото астронавт.

Як відомо, на Курильських островах є 68 вулканів, активних і потенційно активних серед них – 37.

Sunken world of fire and ice. The volcanoes of the Kuril Islands chain are an eerie reminder that our planet is far from being static. #Horizons pic.twitter.com/mlJC4B0h1u — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 серпня 2018 р.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.