Астрономи визначили масу "планети-немовляти"

Астрономи із Лейденського університету визначити масу "планети-немовляти", яка входить до системи Бети Живописця. Це вдалось зробити за допомогою даних, зібраних телескопами Hipparcos і Gaia.

Про це пише dt.ua.

Ця "планета-немовля" розташована на відстані 63 світлових років від Землі. Її маса виявилася в 9-13 разів більшою за масу Юпітера. Її період обертання навколо власної осі приблизно дорівнює 22,2 року. Це узгоджується зі сценаріями, в яких планета формується в системі з високою ентропією навколо гарячої зірки.

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Як пояснили науковці, отриманий результат є важливим кроком до кращого розуміння процесів, пов'язаних з еволюцією планет.

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