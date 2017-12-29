Астрономи зробили фотографію туманності в сузір'ї Оріона, яка складається з трьох частин

Туманність перебуває на відстані 1500 світлових років від Землі в сузір'ї Оріона, її протяжність становить близько 5 світлових років.

Астрономи зробили знімок туманності М78, яка складається з трьох частин, пише Naked Science. Відтінок туманності обумовлений тим, що вона переважно складається з пилу, що відбиває синє світло гарячих молодих зірок.

Ліворуч від M78 на знімку розташована ще одна відбивна туманність – NGC 2071.

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Праворуч знаходиться набагато більш компактна туманність МакНейла – мінлива туманність, пов'язана з молодою Сонячною системою. На темних смугах пилу туманності виділяються яскраві струмені, що йдуть від зірок, – це об'єкти Хербіга–Аро.