Астрономи з'ясували походження загадкового об'єкту навколо Чумацького Шляху

Астрономи пояснили походження загадкового об'єкту Segue 1, який обертається навколо Чумацького Шляху. Цей об'єкт вперше помітили у 2006 році.

Про це повідомляє Science Alert, передає zn.ua.

Як з'ясували вчені, Segue 1 випромінює яскравість, яка дорівнює сумарній світності 300 Сонць. Однак, це дуже низький показник для типового кульового скупчення.

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Як припускають вчені, це може бути карликова галактика. Segue 1 відрізняється низьким вмістом металів, що може вказувати на те, що галактика є дуже старою і сформувалася ще до появи важких металів у Всесвіті.

Segue 1 обертається навколо Чумацького Шляху вже протягом 600 мільйонів років.

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