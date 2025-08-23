Укр Рус
24 Канал Новини України На Дніпропетровщині росіяни дроном вдарили по автобусу, а на Херсонщині – влучили в дитину
23 серпня, 13:17
2

На Дніпропетровщині росіяни дроном вдарили по автобусу, а на Херсонщині – влучили в дитину

Дмитро Усик
Основні тези
  • На Дніпропетровщині російський дрон влучив у мікроавтобус, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік та постраждали п'ятеро осіб.
  • На Херсонщині російські військові за допомогою дрона поранили 15-річного хлопця, який отримав вибухову травму та інші поранення.

Росія продовжує терор українських регіонів. Внаслідок атаки на мікроавтобус 23 серпня на Дніпропетровщині загинув чоловік

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів 

Які наслідки удару по Дніпропетровщині?

За словами Лисака, російський дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині.

Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали, 
– вказав голова ОВА.

Наслідки атаки дрона по автобусу на Дніпропетровщині / фото поліції

Крім того, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.

Внаслідок атаки дронами постраждала і Херсонщина. Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську, повідомив голова ОВА Прокудін.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна, 
– зазначив він.

Наразі потерпілий у лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Що відомо про атаку БпЛА 23 серпня?

  • У ніч проти 23 серпня росіяни запустили по Україні 49 безпілотників. Протиповітряною обороною знешкоджено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. Влучання 13 БпЛА фіксують у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

  • Зокрема, під ударом опинився Конотоп Сумської області. За данними влади, у місті фіксують три прильоти. Росіяни били по об'єкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.

  • Протягом всього ранку вибухи лунали і в Києві. В Солом'янському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Уламки впали поблизу багатоповерхівки, пошкоджень немає.