На Дніпропетровщині росіяни дроном вдарили по автобусу, а на Херсонщині – влучили в дитину
- На Дніпропетровщині російський дрон влучив у мікроавтобус, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік та постраждали п'ятеро осіб.
- На Херсонщині російські військові за допомогою дрона поранили 15-річного хлопця, який отримав вибухову травму та інші поранення.
Росія продовжує терор українських регіонів. Внаслідок атаки на мікроавтобус 23 серпня на Дніпропетровщині загинув чоловік
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Які наслідки удару по Дніпропетровщині?
За словами Лисака, російський дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині.
Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали,
– вказав голова ОВА.
Наслідки атаки дрона по автобусу на Дніпропетровщині / фото поліції
Крім того, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.
Внаслідок атаки дронами постраждала і Херсонщина. Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську, повідомив голова ОВА Прокудін.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна,
– зазначив він.
Наразі потерпілий у лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Що відомо про атаку БпЛА 23 серпня?
У ніч проти 23 серпня росіяни запустили по Україні 49 безпілотників. Протиповітряною обороною знешкоджено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. Влучання 13 БпЛА фіксують у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Зокрема, під ударом опинився Конотоп Сумської області. За данними влади, у місті фіксують три прильоти. Росіяни били по об'єкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.
Протягом всього ранку вибухи лунали і в Києві. В Солом'янському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Уламки впали поблизу багатоповерхівки, пошкоджень немає.