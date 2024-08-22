Кореспондентка в Тернополі, регіональна редакторка ZAXID.NET Зоряна Яремишин розповіла 24 Каналу, що станом на 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб визначили, що перевищень показників хлору та соляної кислоти в повітрі вже не виявлено. Повітря не несе загрози для життя та здоров'я населення.

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Ситуація у Тернополі

Зоряна Яремишин зазначила, що з 20 по 21 серпня у Тернополі, попри відсутність запаху диму, повітря було шкідливим. Перебуваючи на вулиці кілька годин, людям у той період паморочилось у голові та погіршувалось самопочуття.

Раніше працівники МОЗ фіксували перевищення шкідливих речовин у двох низових точках Тернополя. Були рекомендації не виходити на прогулянки, а залишатись у будинках, поки рівень хлору та соляної кислоти не стане нижчим,

– сказала кореспондентка.

Вона додала, що мешканці Тернополя, на щастя, не звертались до лікарень з ознаками отруєння, однак від стресу через атаку дронів кількість дзвінків у швидку медичну допомогу збільшилась.

Нагадаємо, що російська атака дронами розпочалась близько 3 ночі 20 серпня. Рятувальникам вдалось погасити вогонь, за даними місцевої влади, тільки о 14:20.