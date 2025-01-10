Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Які об'єкти атакували дрони в Росії

За даними ЗМІ, у Ростовській області безпілотники атакували місцевий завод "ПластФактор". Там жителі чули щонайменше 10 гучних вибухів, а згодом на місці спалахнула масштабна пожежа.

Тим часом у Ленінградській області телеграм-канали повідомляють про вибухи і пожежу в промзоні в місті Гатчина. Зазначається, що там палає завод з виробництва ацетону, а також відбувся розлив палива. Загорянню надали ранг складності №2.

Згодом Андрій Коваленко повідомив, що у Ростовській та Ленінградській областях Росії насправді були атаковані замасковані воєнні об'єкти.

Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все,

– написав керівник ЦПД.

Варто зазначити, що в Міноборони Росії заявили про начебто перехоплення та знищення 40 безпілотників протягом ночі. Зокрема, 16 БпЛА нібито збито над Ростовською областю, по чотири – над Курською та Воронезькою, три – над Брянською, два – над Кубанню, один – над Білгородською областю, а ще десять – над акваторією Азовського моря.