Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За попередньою інформацією, режим "Килим" вводили через загрозу БпЛА.

Дивіться також Росіяни бідкаються на атаку БпЛА "Бобер": виникли пожежі та руйнування

Чому не працюють 3 аеропорти в Росії

Уранці 11 січня Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська. У компанії уточнили, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів".

В трьох аеропортах Росії вводили режим "Килим" / Фото росЗМІ

За попередньою інформацією, в цих регіонах була загроза атаки БпЛА. Згодом у Росавіації повідомили, що усі раніше накладені обмеження на польоти було знято об 7:30.

Зауважимо, що згідно з повідомленням Міноборони Росії, у ніч на 11 січня над територією Росії буцімто було збито 85 БпЛА, зокрема 31 над Чорним морем.

Нагадаємо, що у ніч на 11 січня вибухи лунали у декількох регіонах Росії. Особливо гучно було у Новоросійську, там під ударом опинився місцевий порт.