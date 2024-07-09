Російські телеграм-канали пишуть, що вночі було збито 38 безпілотників у Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Ростовській та Астраханській областях. До слова, місяць тому у Астраханській області знищили новітній Су-57, передає 24 Канал.

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Де ще атакували дрони

Росіяни заявляють про атаку не тільки на Астраханську область. Крім цього, там пишуть про дрони у:

Бєлгородській області, де нібито після обстрілів реактивними снарядами та атак БпЛА, за останню добу загинуло 4 людей, 20 поранено. Пошкоджено близько 160 багатоповерхівок, 100 приватних будинків та 140 автомобілів.

Ростовській області сили ППО нібито за ніч знищили 21 БпЛА. Пишуть також, що у селі Генеральське в результаті атаки спалахнули два трансформатори на підстанції, пожежа вже ліквідована, постраждалих немає.

Волгоградській області БпЛА нібито атакували підстанцію у місті Фролово та нафтобазу в Калачі-на-Дону, гасіння останньої триває. Крім цього, пишуть, що в аеропорту Волгограда обмежили прийом літаків та відправлення після атаки дронів на регіон.

Курській області системи ППО начебто вночі збили 7 БпЛА літакового типу. Пишуть, що ніхто не постраждав.

Воронезькій області нібито черговими силами ППО виявлено та знищено кілька дронів, руйнувань та постраждалих немає.

Російські ЗМІ пишуть, що вранці масовану атаку БпЛА також відбили на півночі Астраханської області, заявляють про знищення 5 безпілотників, які постраждали немає. Зокрема, відомо про прильоти в аеропорт Астрахані. У аеропорту повідомили, що вильоти обмежені після атаки дронів на регіон.

У ніч проти 9 липня у кількох містах країни-агресорки пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Курську, Воронежі та Ростові. Також є інформація про політ безпілотників у район аеродрому "Морозовськ", що у Ростовській області