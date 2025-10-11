Росіяни атакували Харківщину: в області спалахнули пожежі
- Російські БпЛА завдали ударів по Чугуєву та Великому Бурлуку, спричинивши пожежі та руйнування.
- Одна особа постраждала внаслідок атаки на Куп'янський район.
Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. У ніч на 11 жовтня ворожі війська запустили БпЛА на Харківську область.
Внаслідок цього там виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про атаку на Харківщину?
За даними ДСНС, вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по Чугуєву та Великому Бурлуку Куп'янського району. Через влучання сталися руйнування та пожежі на території приватних підприємств. Окрім цього, одна особа постраждала.
Наслідки атаки на Харківську область / Фото ДСНС
Росія атакує Харківщину: коротко про головне
Росія постійно тероризує мирне населення Харківщини. 10 жовтня Чугуїв масовано атакували ударні безпілотники. Міський голова Галина Мінаєва повідомила про пожежі на місцях прильотів.
Окрім цього, Росія пізно вночі 6 жовтня 2025 року атакувала Харків. Під масованим ударом опинився Немишлянський район. Атака спричинила пожежі та пошкодила електромережі. Тоді два райони Харкова частково залишилися без електропостачання.
Того ж дня російська армія атакувала Борову на Харківщині, внаслідок чого постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади. Обидва посадовці зазнали вибухових травм та забоїв, їх довелося госпіталізувати.