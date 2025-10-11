Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. В ночь на 11 октября вражеские войска запустили БпЛА на Харьковскую область.

В результате этого там возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Харьковскую область?

По данным ГСЧС, ночью россияне нанесли удары беспилотниками по Чугуеву и Великому Бурлуку Купянского района. Из-за попадания произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. Кроме этого, один человек пострадал.

Последствия атаки на Харьковскую область / Фото ГСЧС

Россия атакует Харьковскую область: коротко о главном