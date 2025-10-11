Укр Рус
Россияне атаковали Харьковскую область: в области вспыхнули пожары
11 октября, 08:44
2

Россияне атаковали Харьковщину: в области вспыхнули пожары

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские БпЛА нанесли удары по Чугуеву и Великому Бурлуку, вызвав пожары и разрушения.
  • Один человек пострадал в результате атаки на Купянский район.

Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. В ночь на 11 октября вражеские войска запустили БпЛА на Харьковскую область.

В результате этого там возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Харьковскую область?

По данным ГСЧС, ночью россияне нанесли удары беспилотниками по Чугуеву и Великому Бурлуку Купянского района. Из-за попадания произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. Кроме этого, один человек пострадал.

Последствия атаки на Харьковскую область / Фото ГСЧС

Россия атакует Харьковскую область: коротко о главном

  • Россия постоянно терроризирует мирное население Харьковщины. 10 октября Чугуев массированно атаковали ударные беспилотники. Городской голова Галина Минаева сообщила о пожарах на местах прилетов.

  • Кроме этого, Россия поздно ночью 6 октября 2025 года атаковала Харьков. Под массированным ударом оказался Немышлянский район. Атака вызвала пожары и повредила электросети. Тогда два района Харькова частично остались без электроснабжения.

  • В тот же день российская армия атаковала Боровую на Харьковщине, в результате чего пострадали начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады. Оба чиновника получили взрывные травмы и ушибы, их пришлось госпитализировать.