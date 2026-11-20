Про це написав телеграм-канал "Николаевский Ванек", який спеціалізується на оповіщеннях про повітряні тривоги.

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Автор пабліку зауважив, що цей обстріл не був наймасштабнішим. За його словами, під час деяких обстрілів у 2022 та 2023 роках Росія випускала значно більше ракет. Однак цього разу атака розтягнулася на всю ніч і ранок: ракети запускали по дві-три за раз, а стратегічна авіація піднялася в повітря пізніше.

Знущаються вони, коротше. Не здивований тим, що Київ знову отримує всі залпи балістики та протикорабельних ракет. Очікувано. Вони продовжать це робити далі– написав автор каналу "Николаевский Ванек".

Автора пабліку здивувало, що цього разу крилаті ракети спрямували на захід України. За його припущенням, ще тиждень-два тому російські війська могли вести супутникову розвідку в районах основних підстанцій у західних областях.

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На думку автора каналу, інтенсивні обстріли Києва впродовж останніх шести місяців є частиною спланованої кампанії.

Можете мене вважати параноїком, але я вважаю, що ці пів року обстрілів Києва – це суто спланована "акція". Одні витрачають космічні ресурси на обстріл саме столиці, інші не дають нічого, щоб відбиватися від цих самих атак. Це ніякий не "інсайд", нічого такого, просто так воно виглядає збоку– зазначив він.

Зауважимо, "Николаевский Ванек" – один із найпопулярніших телеграм-каналів, що з перших днів повномасштабної війни оперативно повідомляє про російські обстріли та напрямки руху ракет і "Шахедів".

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 20 листопада Росія атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" / С-400 і протикорабельними ракетами "Циркон". Пуски зафіксували з Ростовської, Брянської та Курської областей Росії.

Російські війська також випустили 84 крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К" із Вологодської області й акваторії Чорного моря. Крім того, із семи напрямків запустили 404 ударні безпілотники, зокрема 123 реактивні.