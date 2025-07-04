Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У Києві дрон плавав у річці

Уночі 4 липня столиця України опинилася під атакою ударних дронів та ракет ворога. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та нежитлові будівлі.

Після атаки жителі помітили ударний дрон, який плив, гойдаючись на хвилях Дніпра, недалеко від берега.

Збитий дрон пливе в річці: дивіться відео свідків

Імовірно, що на кадрах дрон "Гербера", що є спрощеною версією іранського дрона-камікадзе "Шахед-136". Водночас ДСНС чи влада не коментували ролик, тому це також може бути "Шахед".

Найбільше від атаки ворога 4 липня постраждали Солом'янський і Святошинський райони – там розгорнули штаби для допомоги мешканцям. У Київській міській прокуратурі розповіли, що внаслідок російської атаки на Київ загинула людина. Рятувальники знайшли тіло під час ліквідації наслідків обстрілу у Святошинському районі.