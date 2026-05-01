Били по енергетиці та будинках: у Миколаєві є постраждалі після нічного терору "Шахедами"

Російські війська минулої доби атакували ударними безпілотниками Миколаїв. Дрони поцілили по об'єктах енергетики та житлових будинках.

Про це інформує ДСНС України.

Які наслідки атаки на Миколаїв?

Росія завдала масованого удару по Миколаєву 30 квітня та в ніч на 1 травня. Унаслідок ударів та падіння уламків у кількох районах міста виникли пожежі на енергетичних об'єктах та у житловому секторі.

Окрім того, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема руйнувань зазнали три багатоповерхові будинки, два приватних та шість автівок.

На жаль, є троє постраждалих. 35-річний чоловік зазнав осколкових поранень – його госпіталізовано. Ще дві жінки отримали сильну реакцію на стрес, тож медики надали їм допомогу на місці.