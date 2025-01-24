24 Канал показує на карті, де розташована атакована українськими безпілотниками нафтобаза.

Читайте також У Рязані заявляють про масовану атаку БпЛА, лунають вибухи: під ударом міг опинитися НПЗ

Де розташована атакована нафтобаза в Рязанській області

За даними OSINT-аналітиків, унаслідок удару виявлено ураження нафтобази, а також, ймовірно, установки Л-24-600. За попередньою інформацією, з боку Рязанської ТЕЦ також зафіксовано спалахи, що можуть свідчити про пошкодження її об’єктів.

На території нафтобази розпочалася масштабна пожежа. Паливно-мастильні матеріали вибухають та розтікаються, провокуючи подальше розповсюдження вогню. У соцмережах з’являються відео, на яких видно значні масштаби пожежі та густий чорний дим, що підіймається над заводом.

Де розташована Рязанська нафтобаза: дивіться на карті

Інформація про постраждалих або інші можливі наслідки наразі уточнюється. Водночас російська влада поки утримується від офіційних коментарів щодо атаки.

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше фіксують інциденти, пов’язані з безпілотниками, зокрема на стратегічно важливих об’єктах.