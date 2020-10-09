Нинішня інформатака проти "Нафтогазу" – це спроба дискредитувати главу компанії Андрія Коболєва, як потенційного кандидата у прем'єр-міністри.

Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Тепер зрозуміла причина всього цього медіанаїзду на НАК та Коболєва. Про нього знову згадали як про кандидата у прем'єри, по словам глави фракції "Голос". Досвід керівництва і репутація у ділових колах у нього є, на Заході його сприймають добре. Якщо врахувати, що рейтинг уряду сьогодні дуже низький, такий сценарій цілком можливий,

– написав Сазонов.

На його думку, не зацікавлені у призначенні Коболєва в уряді організували нинішню інформаційну атаку на "Нафтогаз".

"У когось дуже "підгорає" від таких новин. Ось і намагаються збити Коболєва на зльоті", – вважає Сазонов.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень у роботі "Нафтогазу" на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн. Нафтогаз не згоден із висновками аудиторів і пояснив причини правових колізій, пов'язаних із регулюванням його діяльності.

Однак, Держаудитслужба пізніше офіційно спростувала цю інформацію, назвавши її недостовірною.